Генштаб ЗСУ підтвердив взяття Андріївки на південь від Бахмута

Сили оборони у ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що протягом минулої доби українські військові успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області.

"У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районі Богданівки. Своєю чергою Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомлення.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Там, протягом минулої доби ворог здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар’їнки Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Шахтарському напрямку українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербове Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Крім того, протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Як повідомила 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, українські війська звільнили село Андріївка Бахмутської громади Донецької області, але пізніше спростувала цю інформацію, пояснивши, що відбувся комунікаційний збій.

Тоді Маляр написала наступне: "Андріївка: ситуація дуже складна і мінлива, тримаємо кулаки за наших", супроводивши топонім емодзі з українським прапором та біцепсом.

Зазначимо при цьому, що Андріївка є дуже малим селом: на початок 2022 року Державна служба статистики оцінювала його населення в 53 людини. Перепис 2001 року зафіксував там 74 мешканця, а 1989 року - 64. До адмінреформи село відносилося до Іванівської (до декомунізації 2016 року - Красненської) сільради. Наразі офіційно вважається окупованим Росією з 30 листопада 2022 року.

Нагадаємо, Збройні Сили України звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області.