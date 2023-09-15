Генштаб ВСУ подтвердил взятие Андреевки к югу от Бахмута

Силы обороны в ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за прошедшие сутки украинские военные успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе Богдановки. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищиевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой и закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отмечают, что в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области. Там, за прошедшие сутки враг предпринял около 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Марьинки Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Шахтерском направлении украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, в районе Вербовой Запорожской области наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Кроме того, за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Как сообщила 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр, украинские войска освободили село Андреевка Бахмутской общины Донецкой области, но позже опровергла эту информацию, объяснив, что произошел коммуникационный сбой.

Тогда Маляр написала следующее: "Андреевка: ситуация очень сложная и изменчивая, держим кулаки за наших", сопровождая топоним эмодзи с украинским флагом и бицепсом.

Отметим при этом, что Андреевка очень маленькая деревня: на начало 2022 года Государственная служба статистики оценивала его население в 53 человека. Перепись в 2001 году зафиксировала там 74 жителя, а в 1989 году - 64. К админреформе село относилось к Ивановскому (до декоммунизации 2016 года - Красненскому) сельсовету. Пока официально считается оккупированным Россией с 30 ноября 2022 года.

Напомним, Вооруженные Силы Украины освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области.