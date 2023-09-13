Россияне возобновили наступление на Бахмут, в Марьинке и Авдеевке обострилась ситуация - Минобороны

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной и постоянно меняется. На Бахмутском направлении россияне пытаются восстановить утраченное положение в районе Богдановки, потому попытались пойти в наступление. Обострилась ситуация также в Марьинке и Авдеевке. Здесь россияне пошли на штурм. В течение суток на фронте произошло 24 боевых столкновения.

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Об этом сообщают Генштаб ВСУ и заместитель министра обороны Анна Маляр.

Маляр отметила, что несмотря на усложнение ситуации на Бахмутском направлении ВСУ стабильно преуспевают и постепенно продвигаются вперед.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки. В этих направлениях россияне увеличили количество обстрелов. Более того, они начали там штурмы.

Маляр напомнила, что на этом участке фронта около года россияне активно пытаются взять под контроль Авдеевку и Марьинку. Однако россияне практически стерли уже с лица земли эти два населения пункта, но они не могут захватить ни один из городов.

"У нас очень горячо, ситуация меняется по несколько раз в день. Утром военные могут сообщить, что зашли в какой-нибудь населенный пункт, а вечером ситуация кардинально меняется", - рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, подобная ситуация наблюдалась несколько недель назад на Купянско-Лиманском направлении, но там интенсивность обстрелов значительно уменьшилась.

"Мы помним с вами несколько недель назад обострение. Сейчас мы видим несколько уменьшение этой интенсивности со стороны врага. Безусловно, там количество боев значительно уменьшилось", - сказала Маляр.

Однако она подчеркнула, что такое затишье не означает, что враг отказался от своих планов. По словам Маляр, россияне просто собираются силами и не оставляют попыток выйти на Купянск.

Напомним, несколько дней назад Вооруженные Силы Украины освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Силы обороны также имели успех в районе Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.