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Россияне возобновили наступление на Бахмут, в Марьинке и Авдеевке обострилась ситуация - Минобороны
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной и постоянно меняется. На Бахмутском направлении россияне пытаются восстановить утраченное положение в районе Богдановки, потому попытались пойти в наступление. Обострилась ситуация также в Марьинке и Авдеевке. Здесь россияне пошли на штурм. В течение суток на фронте произошло 24 боевых столкновения.
Об этом сообщают Генштаб ВСУ и заместитель министра обороны Анна Маляр.
Маляр отметила, что несмотря на усложнение ситуации на Бахмутском направлении ВСУ стабильно преуспевают и постепенно продвигаются вперед.
На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки. В этих направлениях россияне увеличили количество обстрелов. Более того, они начали там штурмы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Маляр напомнила, что на этом участке фронта около года россияне активно пытаются взять под контроль Авдеевку и Марьинку. Однако россияне практически стерли уже с лица земли эти два населения пункта, но они не могут захватить ни один из городов.
"У нас очень горячо, ситуация меняется по несколько раз в день. Утром военные могут сообщить, что зашли в какой-нибудь населенный пункт, а вечером ситуация кардинально меняется", - рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, подобная ситуация наблюдалась несколько недель назад на Купянско-Лиманском направлении, но там интенсивность обстрелов значительно уменьшилась.
"Мы помним с вами несколько недель назад обострение. Сейчас мы видим несколько уменьшение этой интенсивности со стороны врага. Безусловно, там количество боев значительно уменьшилось", - сказала Маляр.
Однако она подчеркнула, что такое затишье не означает, что враг отказался от своих планов. По словам Маляр, россияне просто собираются силами и не оставляют попыток выйти на Купянск.
Напомним, несколько дней назад Вооруженные Силы Украины освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Силы обороны также имели успех в районе Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.