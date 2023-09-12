Захватчики перебрасывают резервы с РФ: пытаются не допустить прорыва ВСУ

Армия страны-агрессора РФ взимает резервы для предотвращения прорыва своей обороны Вооруженными Силами Украины

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщает Military Media Center, координируемый Минобороны Украины.

"По имеющейся информации, чтобы избежать прорыва линии своей защиты, враг перегруппировывает войска между операционными направлениями и перебрасывает на фронт резервы из глубины территории России", - говорится в сообщении.

В то же время, противник увеличил интенсивность применения управляемых авиационных бомб, баражирующих боеприпасов "Ланцет" и ударных БпЛА "Shahed".

Напомним, Вооруженные Силы Украины освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Силы обороны также имели успех в районе Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

Также украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области после нескольких недель тщательного разминирования и ожидают более быстрого продвижения в дальнейшем. Однако основные сражения еще впереди, поскольку россияне подтягивают резервы на этот участок фронта.

Контрнаступление ВСУ: прогресс военных

В начале июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные перешли к контрнаступательным действиям. В течение месяца сообщалось о деоккупации девяти населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Еще по одному селу было освобождено в июле и августе.

Зеленский в июне говорил, что контрнаступление происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обращал внимание, что россияне в течение месяцев строили несколько линий обороны, и теперь это замедляет продвижение украинских сил.

Накануне CNN сообщало, что в последнее время в западных изданиях появляется все больше информации о том, что украинские войска прорвали российскую оборону вдоль части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в стратегический город Токмак. Вместе с этим ВСУ одновременно усиливают атаки на оккупированный Россией Крым.

Информацию о том, что ВСУ смогли выйти на первую линию обороны инженерных заграждений, подтвердил и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли. По его словам, украинским войскам удалось пройти основную линию обороны, которую россияне готовили несколько месяцев.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр уже официально подтвердила освобождение села Роботино. Она отметила, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого "несмотря на яростное сопротивление врага".