ВСУ усиливают оборону на Купянско-Лиманском направлении, готовясь к новой волне наступления россиян - Маляр

Вооруженные силы Украины готовятся к новой волне наступления русских войск на Купянско-Лиманском направлении. Известно, что российские силы намерены использовать десантно-штурмовые бригады.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время участия в марафоне "Единые новости".

По ее словам, россияне комплектуют резервы для наступления на Купянско-Лиманском направлении из находившихся на восстановлении войск, а также из вновь сформированных подразделений и солдат. Также есть информация, что захватчики забрали свои войска из Беларуси и опрокинули их туда, где готовят резервы для наступления.

"Россияне продолжают готовиться к очередному наступлению. Наши Вооруженные силы соответственно готовятся к тому, чтобы дать отпор. Это не только бойцы - там ежедневно работают штабы и командование", - сказала Маляр.

По ее словам, война – это не "стенка на стенку", а продуманные разумные решения и умение глубоко анализировать ситуацию и высчитывать планы врага. Все это нужно для того, чтобы не дать врагу шанса пройти ни на Купянском, ни на Лиманском направлениях.

Она добавила, что россияне также подводят профессиональные десантно-штурмовые бригады, но значительную часть этих подразделений ВСУ уничтожили на Юге и Востоке.

Маляр отметила, что на Лиманском направлении наблюдается высокая интенсивность боевых действий, но она все же снизилась по сравнению с прошедшими неделями.

Напомним, на Купянском направлении ВСУ отбивают по несколько вражеских атак за день и не дают врагу продвигаться вперед. На Лиманском направлении противник ведет безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и продолжает перегруппировку войск.