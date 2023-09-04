ВСУ наступают на Мелитопольском направлении: имеют успех и закрепляются на достигнутых рубежах

Армия страны агрессора РФ продолжает попытки наступать на нескольких направлениях – Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Восток

По словам Маляр, на Купянском направлении ВСУ отбивают по несколько вражеских атак за день и не дают врагу продвигаться вперед. Количество обстрелов со стороны россиян остается высоким.

На Лиманском направлении противник ведет безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и продолжает перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении противник ведет оборону с целью сдерживания продвижения наших войск и безуспешно предпринимает попытки восстановить утраченное положение в районах Клищиевки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области.

Как сообщила Маляр, в районе Клещиевки ВСУ имеют определенные успехи.

"В целом освобождено под Бахмутом 47 кв.км. В течение прошлой недели освобожденная площадь увеличена на 3 кв.км", - подчеркнула замминистра.

Она добавила, что на Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на наступлении с целью улучшения тактического положения. Там враг безуспешно наступал в районах Северное, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области.

Юг

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне. Продолжает обстрелы позиций наших подразделений и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применял боражирующие боеприпасы Ланцет", - сообщила Маляр.

По ее словам, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В ходе ведения наступательных действий ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка, Новопрокоповка. Закрепляются на достигнутых рубежах.

"Враг на юге несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, перемещает подразделения и войска, применяет резервы", - констатировала Маляр.

Напомним, украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области после нескольких недель тщательного разминирования и ожидают более быстрого продвижения в дальнейшем. Однако основные сражения еще впереди, поскольку россияне подтягивают резервы на этот участок фронта.

Контрнаступление ВСУ: прогресс военных

В начале июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные перешли к контрнаступательным действиям. В течение месяца сообщалось о деоккупации девяти населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Еще по одному селу было освобождено в июле и августе.

Зеленский в июне говорил, что контрнаступление происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обращал внимание, что россияне в течение месяцев строили несколько линий обороны, и теперь это замедляет продвижение украинских сил.

Накануне CNN сообщало, что в последнее время в западных изданиях появляется все больше информации о том, что украинские войска прорвали российскую оборону вдоль части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в стратегический город Токмак. Вместе с этим ВСУ одновременно усиливают атаки на оккупированный Россией Крым.

Информацию о том, что ВСУ смогли выйти на первую линию обороны инженерных заграждений, подтвердил и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли. По его словам, украинским войскам удалось пройти основную линию обороны, которую россияне готовили несколько месяцев.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр уже официально подтвердила освобождение села Роботино. Она отметила, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого "несмотря на яростное сопротивление врага".