ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку: мають успіх та закріплюються на досягнутих рубежах

Армія країни агресора РФ продовжує спроби наступати на декількох напрямках - Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та закріплюються на досягнутих рубежах.

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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Схід

За словами Маляр, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбивають по декілька ворожих атак за день і не дають ворогу просуватись вперед. Кількість обстрілів з боку росіян залишається високою.

На Лиманському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та продовжує перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку противник веде обороні дії з метою стримування просування наших військ та безуспішно здійснює спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області.

Як повідомила Маляр, в районі Кліщіївки ЗСУ мають певні успіхи.

"Загалом звільнено під Бахмутом 47 кв.км. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв.км", - підкреслила заступниця міністра.

Вона додала, що на Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на наступі з метою покращення тактичного положення. Там ворог безуспішно наступав в районах Сєверне, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області.

Південь

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні. Продовжує обстріли позицій наших підрозділів та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючі боєприпаси “Ланцет”", - повідомила Маляр.

За її словами, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

В ході ведення наступальних дій ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах.

"Ворог на півдні несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", - констатувала Маляр.

Нагадаємо, українські війська прорвали першу лінію оборони Росії в Запорізькій області після кількох тижнів копіткого розмінування й очікують швидшого просування надалі. Однак основні битви ще попереду, оскільки росіяни підтягують резерви на цю ділянку фронту.

Контрнаступ ЗСУ: прогрес військових

На початку червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові перейшли до контрнаступальних дій. Протягом того місяця повідомлялося про деокупацію девʼяти населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Ще по одному селу було звільнено в липні та серпні.

Зеленський в червні говорив, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звертав увагу, що росіяни протягом місяців будували кілька ліній оборони, й тепер це уповільнює просування українських сил.

Напередодні CNN повідомляло, що протягом останнього часу у західних виданнях з’являється все більше інформації про те, що українські війська прорвали російську оборону вздовж частини південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин до стратегічного міста Токмак. Разом з цим, ЗСУ одночасно посилюючи атаки на окупований Росією Крим.

Інформацію про те, що ЗСУ змогли вийти на першу лінію оборони інженерних загороджень підтвердив і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі. За його словами, українським військам вдалося пройти основну першу лінію оборони, яку росіяни готували кілька місяців.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр вже офіційно підтвердила звільнення села Роботине. Вона зазначила, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".