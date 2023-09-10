После наступления непогоды контрнаступление Украины будет продолжаться - Буданов

Контрнаступление Украины будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды, даже несмотря на то, что с ней станет труднее бороться.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Этим летом Украина начала громкое контрнаступление, в результате которого в течение трех месяцев было отвоевано более дюжины деревень на юге и востоке, но его осложнили большие минные поля и крепко закрепленные российские силы.

"Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, влажности и в грязи бороться сложнее, но боевые действия будут продолжаться. Контрнаступление будет продолжаться", - сказал Буданов.

Издание пишет, что данное заявление является самым убедительным доказательством того, что Украина не планирует останавливать свою активность, когда погода изменится позже в этом году, поскольку Запад поставил военную технику на миллиарды долларов и подготовил тысячи украинских бойцов к контрнаступлению.

Однако слабый прогресс и медленные темпы контрнаступления вызвали обеспокоенность среди союзников Киева, сможет ли Запад сохранить такие же масштабы военной помощи и в дальнейшем, чтобы Украина продолжала сражаться с такой же интенсивностью.

"Наше контрнаступление происходит в нескольких направлениях", - сказал Буданов, признавая, что продвижение идет медленнее, чем он хотел, и описывая ситуацию как сложную.

По его словам, ключевыми факторами, которые до сих пор замедляют прогресс Украины, является огромная концентрация российских мин и ударных беспилотников "камикадзе".

Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что в настоящее время Россия имеет 420 000 военных в Украине.

Отмечается, что атаки ВСУ в юго-восточной Запорожской области, которые сейчас сосредоточены вокруг сел Роботино и Вербовое, должны быть решающей частью операции, цель разделить российские оккупационные силы пополам на юге, но издание пишет, что до этого еще далеко.

Помимо огромной концентрации российских мин он назвал большое количество российских беспилотников "камикадзе" ключевым фактором, который до сих пор замедлял прогресс Украины.

Отметим, Госсекретарь США Энтони Блинкен, 6 сентября посетивший Киев, заявил, что США полны решимости продолжать идти бок о бок с Украиной, поскольку он назвал прогресс в контрнаступлении очень обнадеживающим.