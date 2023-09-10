Після настання негоди контрнаступ України буде продовжуватися - Буданов

Контрнаступ України триватиме і після настання холодної та вологої погоди, навіть незважаючи на те, що з нею стане важче боротися.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це пише Reuters, посилаючись на заяву очільника Головного управніння розвідки Кирила Буданова.

Цього літа Україна розпочала гучний контрнаступ, у результаті якого протягом трьох місяців було відвойовано понад дюжину сіл на півдні та сході, але його ускладнили великі мінні поля та міцно закріплені російські сили.

"Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, вологості та в багнюці боротися складніше, але бойові дії триватимуть. Контрнаступ триватиме", - сказав Буданов.

Видання пише, що дана заява є найпереконливішим доказом того, що Україна не планує зупиняти свою активність, коли погода зміниться пізніше цього року, оскільки Захід поставив військову техніку на мільярди доларів і підготував тисячі українських бійців до цього контрнаступу.

Проте, слабкий прогрес та повільні темпи контрнаступу викликали занепокоєння серед союзників Києва, чи зможе Захід зберегти такі ж масштаби військової допомоги і надалі, щоб Україна продовжувала битися з такою ж інтенсивністю.

"Наш контрнаступ відбувається в кількох напрямках", - сказав Буданов, визнаючи, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описуючи ситуацію як складну.

За його словами, ключовими факторами, які досі сповільнюють прогрес України є величезна концентрація російських мін та ударних безпілотників "камікадзе".

Представник військової розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що наразі Росія має 420 000 військових в Україні.

Зазначається, що атаки ЗСУ у південно-східній Запорізькій області, які зараз зосереджені навколо сіл Роботине та Вербове, має бути вирішальною частиною операції, яка має на меті розділити російські окупаційні сили навпіл на півдні, але видання пише, що до цього ще далеко.

Крім величезної концентрації російських мін, він назвав велику кількість російських безпілотників "камікадзе" ключовим фактором, який досі сповільнював прогрес України.

Зауважимо, Держсекретар США Ентоні Блінкен, який 6 вересня відвідав Київ, заявив, що США сповнені рішучості продовжувати йти пліч-о-пліч з Україною, оскільки він назвав прогрес в контрнаступі дуже обнадійливим.