Контрнаступ України набирає обертів - Столтенберг

Збройні сили України змогли прорвати перші лінії оборони росіян і тепер контрнаступ поступово набирає обертів.

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Про це пише Sky News посилаючись на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Виступаючи перед законодавцями в Європейському парламенті, Столтенберг заявив, що українці поступово завойовують нові позиції.

"Їм вдалося прорвати оборону російських військ і вони рухаються вперед", - сказав він.

Повідомляється, що протягом останніх тижнів багато закордонних чиновників критикували темпи просування українських військових та кількість території, яку вони відвоювали.

Попри це, Держсекретар США Ентоні Блінкен, який 6 вересня відвідав Київ, заявив, що США сповнені рішучості продовжувати йти пліч-о-пліч з Україною, оскільки він назвав прогрес в контрнаступі дуже обнадійливим.

Він зазначив, що за рік, відколи він востаннє був в Україні, війська Києва повернули собі більше 50% території, яку Росія захопила в нього з лютого 2022 року.

Блінкен підкреслив, що оцінка контрнаступу президентом Зеленським збігається з оцінкою США і показує реальний прогрес за останні тижні.

Позитивний тон Блінкена з'явився після того, як офіційні особи США раніше заявили, що контрнаступ рухається не так швидко, як їм хотілося б.

Нагадаємо, кілька днів тому українські війська прорвали першу лінію оборони Росії в Запорізькій області після кількох тижнів копіткого розмінування й очікують швидшого просування надалі. Однак основні битви ще попереду, оскільки росіяни підтягують резерви на цю ділянку фронту.