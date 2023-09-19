В ISW розповіли, як звільнення Кліщіївки та Андріївки вплине на ситуацію під Бахмутом

Нещодавнє просування українських військ на південь від Бахмуту спричинило деградацію оборонних підрозділів Росії в цьому районі, а ЗСУ під час звільнення Андріївки та Кліщіївки розбили елітні частини окупантів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські військові повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ під час звільнення Андріївки та Кліщіївки.

Значні втрати окупантів підтверджує заява російського командира батальйону "Восток" Олександра Ходаковського, який повідомив про загибель командира 31-ї бригади ВДВ.

72-а мотострілецька бригада, швидше за все, виявилася неефективною в бою, хоча точна кількість її втрат залишається незрозумілою.

Як зауважують аналітики, підрозділи ВДВ брали участь у контратаці та намагалися відбити український наступ біля Бахмута - подібно до того, як підрозділи ВДВ діють у західній Запорізькій області - і, ймовірно, зазнали великих втрат.

"Якщо останні українські наступи на південь від Бахмута призвели до знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ВДВ, то російське командування, ймовірно, перекине елементи іншого відносно елітного формування для підтримки критичних елементів російської оборони на південь від Бахмута", - підкреслюють аналітики ISW.

За їхніми даними, в результаті українських контрнаступальних операцій на Бахмутському напрямку, крім 83-ї та 31-ї бригади, втрат зазнали дивізії ВДВ, тож російське командування може прийняти рішення про їх тактичну передислокацію.

Аналітики констатують, що останні українські просування призвели до значних втрат окупаційної армії РФ. Але оборонні лінії росіян поблизу Бахмута можуть бути менш потужними, ніж на півдні Україні, а їхні війська виснажені спробами утримати Андріївку та Кліщіївку, які відіграють ключову роль з погляду логістики.

"Однак "немає жодних безпосередніх ознак" того, що звільнення Кліщіївки та Андріївки передвіщатиме вищий темп українського просування на південь від Бахмуту. А російська оборона продовжуватиме створювати виклики для ЗСУ у цьому районі", - наголошують аналітики ISW.

Зауважимо, українські війська зачистили від російських окупантів село Кліщіївка Бахмутської громади 17 вересня.

У звільнені населеного пункту брали участь бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ, 5-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ, а також об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють".

Також днями Україна відбила й сусіднє село Андріївка. Втім, судячи з опублікованих відео, у ньому не залишилося не тільки жодного мешканця, а й жодної будівлі.