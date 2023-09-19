В ISW рассказали, как освобождение Клищиевки и Андреевки повлияет на ситуацию под Бахмутом

Недавнее продвижение украинских войск к югу от Бахмута повлекло за собой деградацию оборонных подразделений России в этом районе, а ВСУ во время освобождения Андреевки и Клищиевки разбили элитные части оккупантов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские военные полностью уничтожили подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ во время освобождения Андреевки и Клещиевки.

Значительные потери оккупантов подтверждает заявление российского командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, который сообщил о гибели командира 31-й бригады ВДВ.

72-я мотострелковая бригада, скорее всего, оказалась неэффективной в бою, хотя точное количество ее потерь остается непонятным.

Как отмечают аналитики, подразделения ВДВ участвовали в контратаке и пытались отразить украинское наступление возле Бахмута - подобно тому, как подразделения ВДВ действуют в западной Запорожской области - и, вероятно, понесли большие потери.

"Если последние украинские наступления к югу от Бахмута привели к уничтожению боеспособности 31-й и 83-й бригад ВДВ, то российское командование, вероятно, перебросит элементы другого относительно элитного формирования для поддержки критических элементов российской обороны к югу от Бахмута", - подчеркивают аналитики. ISW.

По их данным, в результате украинских контрнаступательных операций на Бахмутском направлении, кроме 83-й и 31-й бригады, потери понесли дивизии ВДВ, поэтому российское командование может принять решение об их тактической передислокации.

Аналитики констатируют, что последние украинские продвижения привели к значительным потерям оккупационной армии РФ. Но оборонные линии россиян вблизи Бахмута могут быть менее мощными, чем на юге Украины, а их войска истощены попытками удержать Андреевку и Клищиевку, которые играют ключевую роль с точки зрения логистики.

"Однако "нет никаких непосредственных признаков" того, что освобождение Клищиевки и Андреевки будет предвещать более высокий темп украинского продвижения к югу от Бахмута. А российская оборона будет продолжать создавать вызовы для ВСУ в этом районе", - отмечают аналитики ISW.

Отметим, что украинские войска зачистили от российских оккупантов село Клищиевка Бахмутской общины 17 сентября.

В освобождении населенного пункта принимали участие бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск, 5-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск, а также объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють".

Также на днях Украина отбила и соседнее село Андреевка. Впрочем, судя по опубликованным видео, в нем не осталось не только ни одного жителя, но и ни одного здания.