Армія РФ відправляє підкріплення на Херсонщину, - британська розвідка

Армія країни-агресора РФ зосередила сили для просування на Херсонському напрямку та посилює цю ділянку фронту резервними підрозділами.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що у першій половині вересня 2023 року тривали запеклі бої навколо островів у нижній течії Дніпра на Херсонщині, які наразі є лінією фронту.

"Обидві сторони здійснили рейди з групами на невеликих човнах проти островів та протилежних берегів річок", – зауважують у розвідці.

Там підкреслюють, що існує реальна ймовірність того, що російські операції в цьому районі активізувалися після того, як цей сектор перейшов під відповідальність нещодавно створеного 40-го армійського корпусу.

"Кількість задіяних сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами, проте обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає можливість відвернути підрозділи супротивника від інтенсивних бойових дій у Запорізькій та Донецькій областях", – зазначили у розвідці Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що за кілька кілометрів від села Роботине Запорізької області РФ додатково посилила 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ.

Також британська розвідка повідомляла, що, намагаючись стримати контрнаступ ЗСУ, країна-агресор РФ терміново перекинула на Луганський напрямок новосформовану 25-ту армію.