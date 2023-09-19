Армия РФ отправляет подкрепление на Херсонщину, - британская разведка

Армия страны-агрессора РФ сосредоточила силы для продвижения в Херсонском направлении и усиливает этот участок фронта резервными подразделениями.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в первой половине сентября 2023 продолжались ожесточенные бои вокруг островов в нижнем течении Днепра на Херсонщине, которые сейчас являются линией фронта.

"Обе стороны совершили рейды с группами на небольших лодках против островов и противоположных берегов рек", - отмечают в разведке.

Там подчеркивают, что существует реальная вероятность, что российские операции в этом районе активизировались после того, как этот сектор перешел под ответственность недавно созданного 40-го армейского корпуса.

"Количество задействованных сил относительно невелико по сравнению с другими фронтами, однако обе стороны считают этот район стратегически важным. Это также позволяет отвлечь подразделения противника от интенсивных боевых действий в Запорожской и Донецкой областях", - отметили в разведке Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что в нескольких километрах от села Роботино Запорожской области РФ дополнительно усилила находящуюся в тяжелом положении 58-ю общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями ВДВ.

Также британская разведка сообщала, что, пытаясь сдержать контрнаступление ВСУ, страна-агрессор РФ срочно перебросила на Луганское направление новую 25-ю армию .