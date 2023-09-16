РФ, вероятно, планирует наносить новые удары по украинской инфраструктуре зимой, – разведка Британии.

Российские оккупанты могут снова сосредоточить оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что основой большинства ударов по энергетической инфраструктуре в период с октября 2022 года по март 2023-го были крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ).

По данным из открытых источников, с апреля 2023 года расходы этих снарядов сократились, тогда как лидеры страны-агрессора подчеркнули усилия по увеличению темпов производства крылатых ракет.

"Таким образом, Россия, вероятно, сможет создать значительные запасы КРВБ. Есть реальная возможность, что Россия снова сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы", – говорится в сообщении.

Ситуация с энергетикой в Украине

Массированные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, которые войска РФ начали наносить осенью 2022 года, привели к нескольким месяцам отключений света по всей Украине. Еще в ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о выведении из строя половины энергетической системы.

В мае текущего года исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, что в следующую зиму Украина войдет со значительно меньшим запасом мощности и прочности, так как 75% тепловой генерации повреждены или разрушены.

С 1 июня были повышены тарифы на электроэнергию для населения. В Министерстве энергетики такой шаг объясняли именно необходимостью поддержки поврежденной энергосистемы и подготовкой к следующему отопительному сезону.

Как отметил Шмыгаль 15 сентября, сейчас для энергообъектов построена система защиты. По его словам, газа и угля в Украине достаточно, в работе находятся семь блоков АЭС, будут запущены еще два. Глава правительства добавил, что страна готова к зиме на 80%.