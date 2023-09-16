РФ, імовірно, планує завдавати нові удари по українській інфраструктурі взимку, – розвідка Британії

Російські окупанти можуть знову зосередити зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими. Про це 16 вересня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що основою більшості ударів по енергетичній інфраструктурі у період з жовтня 2022 року по березень 2023-го були крилаті ракети повітряного базування (КРПБ).

За даними з відкритих джерел, із квітня 2023 року витрати цих снарядів скоротилися, тоді як лідери країни-агресорки підкреслили зусилля щодо збільшення темпів виробництва крилатих ракет.

"Таким чином, Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси КРПБ. Існує реальна можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими", – йдеться в повідомленні.

Ситуація з енергетикою в Україні

Масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі, які війська РФ почали завдавати восени 2022 року, призвели до кількох місяців відключень світла по всій Україні. Ще в листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив про виведення з ладу половини енергетичної системи.

У травні поточного року виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук сказав, що в наступну зиму Україна ввійде зі значно меншим запасом потужності й міцності, тому що 75% теплової генерації пошкоджено чи зруйновано.

Із 1 червня було підвищено тарифи на електроенергію для населення. У Міністерстві енергетики такий крок пояснювали саме необхідністю підтримки пошкодженої енергосистеми та підготовкою до наступного опалювального сезону.

Як зазначив Шмигаль 15 вересня, наразі для енергообʼєктів побудовано систему захисту. За його словами, газу та вугілля в Україні достатньо, у роботі перебувають сім блоків АЕС, будуть запущені ще два. Очільник уряду додав, що країна готова до зими на 80%.