Оборона армии РФ под Бахмутом ослабла, - британская разведка

Оборонительные возможности россиян под Бахмутом в Донецкой области ослабли из-за того, что армии страны-агрессора РФ пришлось перебросить оттуда десантников на Мелитопольское направление.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль села Клищиевка и Андреевка, примерно в 8 км к югу от города Бахмут.

По данным разведки, этот тактический успех приближает украинские силы к дороге Т 05-13, одному из основных маршрутов поставок в Бахмут с юга. Тем не менее, Россия продолжает удерживать железнодорожную линию, которая проходит между Клещеевкой и дорогой Т 05-13.

"Недавняя передислокация российских воздушно-десантных сил из Бахмута в Запорожскую область на юге Украины, вероятно, ослабило оборону России вокруг Бахмута", - подчеркивают в разведке Британии.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), недавнее продвижение украинских войск к югу от Бахмута повлекло за собой деградацию оборонных подразделений России в этом районе, а ВСУ во время освобождения Андреевки и Клищиевки разбили элитные части оккупантов.

"Однако "нет никаких непосредственных признаков" того, что освобождение Клищиевки и Андреевки будет предвещать более высокий темп украинского продвижения к югу от Бахмута. А российская оборона будет продолжать создавать вызовы для ВСУ в этом районе", - отмечают аналитики ISW.

Заметим, украинские войска зачистили от российских оккупантов село Клищиевка 17 сентября.

В освобождении населенного пункта принимали участие бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск, 5-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск, а также объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють".

Также на днях Украина отбила и соседнее село Андреевка. Впрочем, судя по опубликованным видео, в нем не осталось не только ни одного жителя, но и ни одного здания.