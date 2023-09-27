РФ отправила на фронт новое военное формирование. Разведка Британии рассказала, смогут ли оккупанты пойти в наступление

С середины сентября страна-агрессор РФ впервые отправила на фронт части своей новой 25-й общевойсковой армии. Несмотря на это, новое российское наступление в ближайшие недели маловероятно.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что подразделения двух маневренных компонентов армии, 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады ведут боевые действия на участке фронта западнее Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областями.

По данным британской разведки, с начала вторжения в Украину Россия старалась сохранять свободную группировку армии, которая потенциально могла бы стать основой нового крупного наступательного удара.

"Учитывая, что 25-я армия разворачивается частями для усиления чрезмерно растянутой линии, новое согласованное российское наступление в ближайшие недели маловероятно", - подчеркнули в разведке Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что оборонные возможности россиян под Бахмутом в Донецкой области ослабли из-за того, что армии страны-агрессора РФ пришлось перебросить оттуда десантников на Мелитопольское направление.

Так, в нескольких километрах от села Роботино Запорожской области РФ дополнительно усилила 58-ю общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями ВДС.

Также британская разведка сообщала, что, пытаясь сдержать контрнаступление ВСУ, страна-агрессор РФ срочно перебросила на Луганское направление новую 25-ю армию.