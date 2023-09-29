Разведка Британии объяснила, зачем "вагнеровцев" вернули под Бахмут

За последние недели сотни боевиков, ранее связанных с ЧПК "Вагнер", начали возвращаться на фронт и воюют в составе оккупационной армии РФ под Бахмутом на Донетчине.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там напоминают, что ЧВК "Вагнер" перестала принимать участие в боевых действиях в Украине в начале июня 2023 года, еще до начала неудачного мятежа 24 июня Евгения Пригожина, якобы погибшего в авиакатастрофе 23 августа 2023 года.

Как отмечает разведка Британии, в настоящее время точный статус бывших наемников ЧВК "Вагнер" непонятен, но вероятно, отдельные боевики вошли в состав официальных войск армии страны-агрессора РФ.

"Несколько отчетов указывают на концентрацию ветеранов ЧВК "Вагнер" возле Бахмута. Их опыт, вероятно, будет особенно полезен в этом секторе, ведь многие знакомы с текущими особенностями боевых действий и местностью, поскольку они воевали на той же территории прошлой зимой", – подчеркнули в разведке.

Ранее сообщалось, что Андрей Трошев, покинувший группу "Вагнер" после конфликта с ее финансистом Евгением Пригожиным, возглавил российскую новую частную военную компанию, воюющую в районе Бахмута Донецкой области.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), боевики частной военной компании "Вагнер" не смогут усилить возможности армии России и ощутимо повлиять на ситуацию на фронте.