"Вагнерівці" знову становлять загрозу для України, їх може очолити син Пригожина – ISW

Статус приватної військової компанії "Вагнер" залишається неясним на тлі повідомлень про переговори щодо майбутньої співпраці бойовиків з Кремлем. Наразі "вагнерівці" присутні у Білорусі, Центральноафриканській Республіці, Лівії та Малі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 29 вересня лідер країни-агресора РФ Володимир Путін публічно обійняв колишнього командувача ПВК "Вагнер", а тепер співробітника Міноборони Андрія Трошева і заявив, що вони з Трошевим обговорили, як той буде залучений до формування нових добровольчих загонів, які воюють в Україні.

Деякі "вагнерівці" негативно відреагували на обійми Путіна з Трошевим і тепер висунули альтернативного лідера. Відомий Telegram-канал, пов’язаний з "Вагнером", 1 жовтня оголосив, що 25-річний син Євгена Пригожина Павло Пригожин прийняв "командування" ПВК "Вагнера" і що Павло Пригожин веде переговори з Росгвардією про повернення ПВК "Вагнер" до бойових дій в України.

Інше джерело, пов’язане з "Вагнером", повідомило, що бійцям "Вагнера" не доведеться підписувати контракти з російським Міноборони і що ПВК "Вагнер" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та існуючі принципи роботи.

Російські джерела стверджували, що Павло Пригожин не є незалежним актором і перебуває під впливом голови Служби безпеки ПВК "Вагнер" Михайла Ватаніна, вказуючи на те, що деякі "вагнерівці" зацікавлені в згуртуванні навколо пов’язаної з Пригожиним альтернативи Трошеву, пов’язаному з Кремлем і Міноборони.

Інше джерело 30 вересня стверджувало, що голова Росгвардії Віктор Золотов розглядає можливість дозволити "вагнерівцям" приєднатися до Росгвардії як окремий підрозділ.

"Незрозуміло, якими, на думку Кремля, є стосунки між бойовиками ПВК "Вагнер" та російським урядом. Росгвардія безпосередньо підпорядковується адміністрації президента Росії, а Міністерство оборони в будь-якому випадку повинно було б забезпечити технікою та зброєю найманців", - підкреслюють аналітики.

Вони на основі цих даних переглянули свою оцінку й тепер вважають, що ПВК "Вагнер" знову може стати серйозною загрозою, якщо відновить себе як узгоджене і велике формування під керівництвом російського уряду з ефективним централізованим керівництвом.

Нагадаємо, за останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані із ПВК "Вагнер", почали повертатися на фронт та воюють у складі окупаційної армії РФ під Бахмутом на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що Андрій Трошев, який покинув групу "Вагнер" після конфлікту з її фінансистом Євгеном Пригожиним, очолив російську нову приватну військову компанію, яка воює в районі Бахмута Донецької області.