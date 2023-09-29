В ISW розповіли, навіщо Путін демонстративно зустрівся з Кадировим

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 28 вересня провів демонстративну зустріч з Рамзаном Кадировим у Кремлі, аби продемонструвати йому власну підтримку на тлі негативної реакції громадськості на нещодавню поведінку сина голови Чечні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль продемонстрував зустріч між Путіним і Кадировим, щоб припинити спекуляції в інформаційному просторі стосовно стану здоров’я глави Чечні.

Крім того, зараз росіяни активно обговорюють тему побиття обвинуваченого у спаленні Корану Микити Журавля 15-річним сином голови Чечні Адамом Кадировим.

Раніше Кадиров прокоментував відео, де його син жорстоко б’є ув’язненого, і назвав його поступок правильним.

Як зауважують аналітики, під час зустрічі Путін високо оцінив "успіхи" кадирівців на фронті в Україні та похвалив Кадирова за "відсутність проблем" у Чечні.

Остання зустріч між Путіним і Кадировим відбулася 23 березня. Як стверджують аналітики, в той момент глава Чечні помітно нервував.

На думку ISW, демонстративна зустріч є спробою Кремля підтримати Кадирова, особливо після шквалу невдоволення в російському інформаційному просторі поведінкою його сина.

"Зустріч Путіна з Кадировим, ймовірно, є відповіддю на вияви лояльності Кадирова до Путіна після збройного повстання ПВК "Вагнер" 24 червня та свідчить про готовність Путіна продовжувати підтримувати Кадирова, незважаючи на останні події", - підкреслюють в ISW.

Зауважимо, як вважають аналітики ISW, Путіну без Кадирова, ймовірно, буде важко забезпечити стабільність у Чечні, а чутки про здоров'я чеченського лідера вплинуть на довгострокову стабільність його, а отже, і путінського контролю над Чечнею.

Натомість секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов не виключає, що важкий стан здоров’я Кадирова може бути пов'язаний з отруєнням.