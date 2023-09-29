В ISW рассказали, зачем Путин демонстративно встретился с Кадыровым

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 28 сентября провел демонстративную встречу с Рамзаном Кадыровым в Кремле, чтобы продемонстрировать ему собственную поддержку на фоне негативной реакции общественности на недавнее поведение сына главы Чечни.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль продемонстрировал встречу между Путиным и Кадыровым, чтобы прекратить спекуляции в информационном пространстве относительно состояния здоровья главы Чечни.

Кроме того, сейчас россияне активно обсуждают тему избиения обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавля 15-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым.

Ранее Кадыров прокомментировал видео, где его сын жестоко избивает заключенного, и назвал его поступок правильным.

Как отмечают аналитики, во время встречи Путин высоко оценил "успехи" кадыровцев на фронте в Украине и похвалил Кадырова за "отсутствие проблем" в Чечне.

Последняя встреча между Путиным и Кадыровым состоялась 23 марта. Как утверждают аналитики, в тот момент глава Чечни заметно нервничал.

По мнению ISW, демонстративная встреча является попыткой Кремля поддержать Кадырова, особенно после шквала недовольства в российском информационном пространстве поведением его сына.

"Встреча Путина с Кадыровым, вероятно, является ответом на проявление лояльности Кадырова к Путину после вооруженного восстания ЧВК "Вагнер" 24 июня и свидетельствует о готовности Путина продолжать поддерживать Кадырова, несмотря на последние события", - подчеркивают в ISW.

Заметим, как считают аналитики ISW, Путину без Кадырова, вероятно, будет трудно обеспечить стабильность в Чечне, а слухи о здоровье чеченского лидера повлияют на долгосрочную стабильность его, а значит, и путинского контроля над Чечней.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает, что тяжелое состояние здоровья Кадырова может быть связано с отравлением.