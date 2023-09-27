Бывший "вагнеровец" возглавил новую воюющую в Украине российскую ЧВК - ISW

Андрей Трошев, покинувший группу "Вагнер" после конфликта с ее финансистом Евгением Пригожиным, возглавил российскую новую частную военную компанию, воюющую в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Минобороны РФ наняло некоторых бывших сотрудников ЧВК "Вагнер" в свои воюющие в Украине частные военные компании.

По словам связанного с Кремлем военного блоггера, Трошев, известный под прозвищем Седой, вербует бывших боевиков "Вагнер" из разных стран, которые вместе с ним покинули ЧВК после восстания Пригожина.

Они присоединились к связанным с Минобороны РФ частным военным компаниям "Редут" и "Добровольческий корпус" и находятся в районе Бахмута на Донетчине.

Также сообщается, что Трошев пытается вербовать персонал "Вагнера", который сейчас находится в Беларуси, Африке и Ближнем Востоке.

Кроме того, источники, связанные с "Вагнером", заявляют, что ЧВК все еще работает в Африке и Беларуси, и пока нет планов закрывать организацию.

В то же время, один из "вагнеровцев" Антон Елизаров, известный как "Лотос", ведет переговоры с Росгвардией о включении подразделений в ее состав.

Елизаров опирается требованиям Росгвардии о подписании личным составом "Вагнера" индивидуальных контрактов, которые позволят Росгвардии разделить подразделения Вагнера и отправить их в разные районы.

"ISW ранее сообщал, что депутаты Госдумы России предложат законопроект, позволяющий Росгвардии включать добровольческие формирования, и Елизаров, вероятно, настаивает на том, чтобы "вагнеровцы" считались отдельным добровольческим формированием Росгвардии", - подчеркивают аналитики.

Ранее сообщалось, что некоторые боевики частной военной компании "Вагнер" возвращаются воевать в Украину, но не смогут усилить возможности армии России и ощутимо повлиять на ситуацию на фронте.

Также структуры Росгвардии как минимум с августа начали принимать на работу бывших наемников ЧВК "Вагнер" из числа получивших помилование преступников. Их берут "не на руководящие должности и даже не в средний офицерский состав".