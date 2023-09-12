Колишні "зеки" стають правоохоронцями. Росгвардія почала приймати на службу "вагнерівців", - ISW

Структури Росгвардії як мінімум із серпня почали приймати на роботу колишніх найманців ПВК "Вагнер" з-поміж ексув'язнених, які отримали помилування. Їх беруть "не на керівні посади і навіть не до середнього офіцерського складу".

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 11 вересня російське опозиційне видання iStories повідомило, що родичі раніше ув'язнених найманців ПВК "Вагнер" розповіли, що деякі з колишніх бойовиків отримали запрошення служити в Росгвардії після серії тестів і атестації.

Видання повідомляє, що Росгвардія просить колишніх "вагнерівців" пройти перевірку та надати документи про офіційне помилування засуджених, а також продемонструвати контракт з ПВК "Вагнер". Але не всі бажаючі змогли пройти перевірку.

При цьому,колишні ув'язнені залучаються до служби в Росгвардії переважно на низькі посади, і це не передбачає включення їх навіть до середнього рівня офіцерів.

Один з військовослужбовців Росгвардії розповів, що його підрозділ направив колишніх бійців ПВК "Вагнер" для охорони об'єктів на окупованих територіях України.

"Можливе активне вербування Росгвардією колишніх бійців ПВК "Вагнер" заслуговує на увагу на тлі нещодавніх зусиль російського керівництва посилити роль Росгвардії як внутрішнього органу безпеки після збройного повстання Пригожина", - пише ISW.

Посилення Росгвардії: що відомо

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 4 серпня підписав закон, який дозволить оснащувати Росгвардію важким озброєнням.

За інформацією розвідки Великої Британії, це свідчить про те, що Кремль розглядає Росгвардію як одну з основних опор безпеки режиму. Аналітики повідомляють, що рішення посилити сили було прийнято після невдалого заколоту "Вагнера".

"Це дуже важливий сигнал насамперед для всіх рашистів. Що таке Росгвардія? Це інституція, яка створена для захисту режиму у середині держави. Якщо він дає важке озброєння Росгвардії, то це означає, що, в принципі, (у РФ – Delo.ua) робиться ставка на майбутнє придушення заколотів. По кому має стріляти це важке озброєння, ці танки? Ну, власне, насамперед по цивільних москвичах", - пояснив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.