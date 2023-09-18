Сколько "вагнеровцев" осталось в Беларуси

На территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК "Вагнер". Из них 200 выполняют функции инструкторов в спецподразделениях МВД и Министерства обороны Беларуси.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что по информации от местного подполья в Беларуси осталось менее 1000 вагнеровцев.

"В настоящее время из них 200 остаются инструкторами в спецподразделениях МВД и МО Беларуси. Остальные остатки - это те, кого не хотят забирать ни в новые ЧВК, ни в МО РФ", - подчеркнули в ЦНС.

Кроме того, в РФ создали новую "ЧВК", чтобы переманить террористов из "Вагнер", которая напрямую будет курироваться Министерством обороны РФ.

"Министерство обороны РФ отправляет своих эмиссаров в Беларусь и страны Африки, в частности Алжир, Мали и Судан. Цель: убедить больше "вагнеровцев" на подписание контракта с вооруженными силами РФ через новую частную военную компанию. Ответственным за создание новой ЧВК по предварительным данным назначен Суровикин" ", – сообщили в ЦНС.

Там добавляют, что таким образом за подготовленный человеческий ресурс продолжается конкуренция между белорусским ЧВК "ГардСервис" и новыми российскими ЧВК.

Заметим, "вагнеровцы" начали выезжать с территории Беларуси еще до вероятной смерти предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Многие "вагнеровцы" считают, что за смертью Пригожина могут стоять власти. И Кремль не может игнорировать такие риски

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что ЧВК "Вагнер", вероятно, больше не будет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура после того, как президент России Владимир Путин почти наверняка убил финансиста "Вагнер" Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина.