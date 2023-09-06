Українська розвідка не впевнена у загибелі Пригожина

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило інформацію про загибель пособника ватажка ПВК Вагнера Дмитра Уткіна в авіакатастрофі у Тверській області РФ 23 серпня, проте там не впевнені на 100% в загибелі самого Євгена Пригожина.

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Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов в інтерв’ю Укрінформу.

"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті", – зазначив він.

Водночас Юсов не став вдаватися у деталі, але підкреслив, що наразі ГУР може підтвердити загибель Уткіна і ще декількох соратників Пригожина.

"Щодо самого ватажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час зачекати", - наголосив представник української розвідки.

Літак, на якому нібито був Пригожин, розбився в Росії: що відомо

23 серпня в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer, на на борту якого нібито знаходився Пригожин. Також росЗМІ стверджують, що нібито літак з Пригожиним на борту зазнав катастрофи, тому що його збила місцева ППО.

В Росавіації стверджують, що нібито на борту знаходився засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ вбити очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина для того, щоб відновити власну владу після заколоту та помститися за приниження.

За даними The New York Times, західні чиновники вважають, що в літаку, на борту якого летів Пригожин, була вибухівка.

Своєю чергою речник Міноборони США генерал Пет Райдер заявив, що Пригожина, найімовірніше, було вбито. Але поки що відомство не має інформації, яка могла б підтвердити збиття літака ракетою, тому цю інформацію в Пентагоні вважають неточною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до аварії літака, на борту якого начебто перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Версія загибелі Пригожина від пропагандистів

Зауважимо, основною версією, яка обговорюється у світі з приводу загибелі Пригожина, є його вбивство за наказом лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна. У Росії ж на офіційному рівні, а також на прокремлівських ресурсах версія про причетність Путіна і російської влади до загибелі Пригожина відкидається і називається "ворожим вкиданням" з метою посіяти ворожнечу і смуту всередині Росії.

Натомість просувається версія про причетність іноземних спецслужб, яка, зважаючи на все, і стане офіційною в РФ.

Як повідомляють росЗМІ, головною версією слідства є підрив літака, в якому перебувало керівництво "вагнерівців".

За даними ЗМІ, саме у районі шасі літака стався вибух. Внаслідок цього нібито відірвало крило, яке вдарилося у стабілізатор. Через це борт почав набирати висоту, а потім різко пішов вниз.

При цьому, росЗМІ акцентують увагу на тому, що хвостова частина літака впала за 5 кілометрів від фюзеляжу.