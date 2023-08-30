Катастрофа літака Пригожина. Бразилію не допустили до розслідування, хоча там збирали повітряне судно

Росія не допустила Бразилію до участі в розслідуванні катастрофи літака Embraer Legacy 600, унаслідок якої, як вважається, загинув очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. Про це повідомляє Reuters.

Повітряні судна Embraer Legacy 600 збирали саме в Бразилії, тому після інциденту в Тверській області бразильський центр розслідування авіакатастроф (CENIPA) пропонував доєднатися до вивчення аварії.

Однак РФ повідомила бразильському органу, що не буде розслідувати катастрофу "за міжнародними правилами".

Як зауважує Reuters, російська авіаційна влада не зобов’язана погоджуватися на участь CENIPA у вивченні інциденту, оскільки рейс був внутрішнім, а не міжнародним. Однак деякі колишні слідчі сказали виданню, що це необхідно, оскільки США та інші західні уряди підозрюють Кремль у причетності до катастрофи.

Колишній американський дослідник авіакатастроф Джефф Ґузетті вважає, що якщо Росія не прийме допомогу від Бразилії, це вірна ознака того, що розслідування не буде прозорим.

Раніше компанія Embraer заявила, що не надавала послуг підтримки для літака Пригожина з 2019 року. Саме тоді повітряне судно потрапило під санкції США у звʼязку зі спробою ватажка "вагнерівців" вплинути на американські вибори 2018 року.

За даними Міжнародної організації цивільної авіації, до падіння Embraer Legacy 600 в Росії була лише одна авіакатастрофа за участі цього типу літаків, і вона сталася не через механічне пошкодження, а через зіткнення з іншим повітряним судном.

Загибель Пригожина

23 серпня в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer, на борту якого, за даними Росавіації, перебував, зокрема, Євгеній Пригожин. Пізніше загибель очільника "вагнерівців" підтвердив Слідчий комітет РФ.

Російські ЗМІ писали, що повітряне судно збила протиповітряна оборона. Своєю чергою The New York Times вказувало, що західні чиновники вважають причиною катастрофи вибухівку в літаку.

Як повідомляли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), Путін, імовірно, віддав наказ вбити Пригожина для того, щоб відновити власну владу після заколоту та помститися за приниження.

29 серпня пресслужба Пригожина повідомила, що його поховали в Санкт-Петербурзі.