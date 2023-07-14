Невдалий заколот у РФ. У Пентагоні відповіли, чи воюють ще вагнерівці в Україні

Бойовики ПВК "Вагнер" більше не беруть істотної участі у бойових діях проти України.

Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер, передає "Голос Америки".

"На цьому етапі ми не бачимо, щоб сили "Вагнера" брали якусь значну участь у підтримці бойових операцій в Україні", - зазначив він.

Речник Пентагону також підтвердив, що до України вже доставлено касетні боєприпаси з США.

Невдалий заколот ПВК "Вагнер" в РФ

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні". У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростова-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом". Сам Пригожин виїхав у Білорусь.

Що стосується бойовиків ПВК, то російські опозиційні ЗМІ повідомляли про початок будівництва тренувальних таборів для "вагнерівців" у білоруських Осиповичах, що за 200 км від кордону з Україною. Однак у Держприкордонслужбі України вказували, що поки не фіксують будівництва таких баз.