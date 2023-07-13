Передані США касетні боєприпаси вже доставили до України

Україна отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала їх у війні проти Росії.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

"Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою", - заявив Тарнавський.

За його словами, вище військове керівництво визначатиметься з дільницями, де можуть використовуватись ці боєприпаси, зазначивши, що "це дуже потужна зброя".

«Противник теж розуміє, що, отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу. Ворог віддасть ту ділянку місцевості, де їх можна буде застосовувати», – сказав Тарнавський.

Про прибуття американських касетних боєприпасів раніше не повідомлялося.

Тарнавський наголосив на обмеженнях використання цієї зброї, заявивши, що їх використання заборонено в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами.

США заявили, що вони отримали письмові гарантії від України, що вони не будуть використовуватися в районах з цивільним населенням і що їх використання буде відслідковуватися для подальших операцій з розмінування.

"Росіяни думають, що ми будемо використовувати касетні боєприпаси на всіх ділянках фронту. Це дуже хибна думка. Але вони дуже хвилюються», - підкреслив Тарнавський.

США заявили, що рішення надати Україні касетні боєприпаси пов’язане з низьким запасом стандартних артилерійських снарядів у Києва.

Зауважимо, касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит у Збройних силах України та частково відновлять співвідношення сил на фронті.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не атакуватиме російські міста та села касетними боєприпасами. ЗСУ їх використовуватимуть лише для деокупації українських територій.

Як США прийшли до передачі Україні касетних боєприпасів

Крім того, що Україна системно закликала Білий дім включити цей тип боєприпасів до пакетів допомоги, всередині США також зростала підтримка такої допомоги.

У березні група з членів Конгресу США від Республіканської партії написала листа-звернення до Джо Байдена із закликом надати Україні касетні боєприпаси DPICM. Республіканці, а також демократи, які звернулися до Байдена, вважають, що касетні боєприпаси можуть допомогти ЗСУ прорвати укріплені російські лінії. За інформацією видання The Washington Post, цей аргумент і став вирішальним при ухваленні рішення про передачу касетних боєприпасів.

Міністерство оборони США 7 липня оголосило про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки для задоволення її критично важливих потреб.Радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван підтвердив передачу касетних боєприпасів Україні.