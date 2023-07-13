Переданные США кассетные боеприпасы уже доставили в Украину

Украина получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла их в войне против России. Высшее военное руководство будет определяться с участками, где может использоваться это оружие.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.

"Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя", - заявил Тарнавский.

По его словам, высшее военное руководство будет определяться с участками, где могут использоваться эти боеприпасы, отметив, что это очень мощное оружие.

"Противник тоже понимает, что, получив эти боеприпасы, у нас будет преимущество. Враг отдаст тот участок местности, где их можно будет применять", – сказал Тарнавский.

О прибытии американских кассетных боеприпасов ранее не сообщалось.

Тарнавский отметил ограничения использования этого оружия, заявив, что их использование запрещено в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.

США заявили, что они получили письменные гарантии от Украины, что они не будут использоваться в районах с гражданским населением и что их использование будет отслеживаться для дальнейших операций по разминированию.

"Россияне думают, что мы будем использовать кассетные боеприпасы на всех участках фронта. Это очень глупое заблуждение. Но они очень волнуются", - подчеркнул Тарнавский.

США заявили, что решение предоставить Украине кассетные боеприпасы связано с низким запасом стандартных артиллерийских снарядов в Киеве.

Заметим, что кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит в Вооруженных силах Украины и частично восстановят соотношение сил на фронте.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не будет атаковать российские города и села кассетными боеприпасами. ВСУ их будут использовать только для деоккупации украинских территорий.

Как США пришли к передаче Украине кассетных боеприпасов

Кроме того, что Украина системно призвала Белый дом включить этот тип боеприпасов в пакеты помощи, внутри США также росла поддержка такой помощи.

В марте группа из членов Конгресса США от Республиканской партии написала письмо-обращение к Джо Байдену с призывом предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM. Республиканцы, а также демократы, обратившиеся в Байден, считают, что кассетные боеприпасы могут помочь ВСУ прорвать укрепленные российские линии. По информации издания The Washington Post, этот аргумент и стал решающим при принятии решения по передаче кассетных боеприпасов.

Министерство обороны США 7 июля объявило о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности для удовлетворения ее критически важных потребностей. Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан подтвердил передачу кассетных боеприпасов Украине.