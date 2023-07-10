Путін досі не ліквідував "Вагнер". В ISW пояснили, чим це йому загрожує

Рішення російського президента Володимира Путіна не ліквідовувати ПВК "Вагнер" та не переслідувати учасників заколоту ставить як самого Путіна, так і його оточення в незручне становище.

До такого висновку прийшли фахівці Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики посилаються на установчий документ ПВК "Вагнер" який з'явився в мережі 9 липня. Там зазначають, що незрозуміло, кому вигідний витік даного документу, оскільки він робить ПВК "Вагнер" професійною та привабливішою порівняно з регулярними російськими військовими. Повідомляється, що "Вагнер" все ще проводить вербування в Росії, в той час як Міноборони Росії проводить конкурентну роботу з найму бійців "Вагнера" для підписання контрактів з МО.

Рішення Путіна не позбавлятися Групи Вагнера, яка була найбільш боєздатною силою Росії, ускладнює для нього та інших російських впливових гравців розуміння того, як взаємодіяти з "Вагнером", його лідерами та бойовиками.

У ISW вважають, що документ оприлюднили для того, щоб представити "Вагнер" як професійну організацію. Він зобов’язує керівника "Вагнер" Євгена Пригожина та командира "Вагнера" Дмитра Уткіна дотримуватися ряду правил участі їхньої нової приватної військової компанії в бойових діях на сході України.

У документі наголошується, що основоположними принципами "Вагнера" є ведення війни Росії в Україні на вірній службі президенту Росії Володимиру Путіну та "російському народу".

Обов'язки Пригожина включають відповідальність за забезпечення зброєю та фінансуванням, виплачувати гарантії пораненим і родинам вбитих, а також захищати персонал від притягнення до кримінальної відповідальності за найманство (ст. 359 КК РФ), тощо.

Аналітики зазначили, що даний витік може бути частиною спроб реабілітувати імідж "Вагнера" після повстання Пригожина 24 червня. У документі повторюється, що основоположними принципами "Вагнера" є ведення війни Росії в Україні на вірній службі президенту Росії Володимиру Путіну та "російському народу".