Катастрофа самолета Пригожина. Бразилию не допустили к расследованию, хотя там собирали воздушное судно

Россия не допустила Бразилию к участию в расследовании крушения самолета Embraer Legacy 600, в результате которой, как считается, погиб глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщает Reuters.

Воздушные суда Embraer Legacy 600 собирали именно в Бразилии, потому после инцидента в Тверской области бразильский центр расследования авиакатастроф (CENIPA) предлагал присоединиться к изучению аварии.

Однако РФ сообщила бразильскому органу, что не будет расследовать катастрофу "по международным правилам".

Как отмечает Reuters, российские авиационные власти не обязаны соглашаться на участие CENIPA в изучении инцидента, поскольку рейс был внутренним, а не международным. Однако некоторые бывшие следователи сказали, что это необходимо, поскольку США и другие западные правительства подозревают Кремль в причастности к катастрофе.

Бывший американский исследователь авиакатастроф Джефф Гузети считает, что если Россия не примет помощь от Бразилии, это верный признак того, что расследование не будет прозрачным.

Ранее компания Embraer заявила, что не предоставляла услуги поддержки для самолета Пригожина с 2019 года. Именно тогда воздушное судно попало под санкции США в связи с попыткой главаря "вагнеровцев" повлиять на американские выборы 2018 года.

По данным Международной организации гражданской авиации, до падения Embraer Legacy 600 в России была лишь одна авиакатастрофа с участием этого типа самолетов, и она произошла не из-за механического повреждения, а из-за столкновения с другим воздушным судном.

Гибель Пригожина

23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer, на борту которого, по данным Росавиации, находился, в частности, Евгений Пригожин. Позже гибель главы "вагнеровцев" подтвердил Следственный комитет РФ.

Российские СМИ писали, что воздушное судно сбила противовоздушная оборона. В свою очередь The New York Times указывало, что западные чиновники считают причиной крушения взрывчатку в самолете.

Как сообщали аналитики американского Института изучения войны (ISW), Путин, вероятно, приказал убить Пригожина для того, чтобы восстановить собственную власть после мятежа и отомстить за унижение.

29 августа пресс-служба Пригожина сообщила, что его похоронили в Санкт-Петербурге.