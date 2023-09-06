Украинская разведка не уверена в гибели Пригожина

Главное управление разведки Минобороны подтвердило информацию о гибели пособника предводителя ЧВК “Вагнер” Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа, однако там не уверены на 100% в гибели самого Евгения Пригожина.

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Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в интервью Укринформу.

"Пока на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. Что касается Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", – отметил он.

В то же время Юсов не стал вдаваться в детали, но подчеркнул, что ГУР может подтвердить гибель Уткина и еще нескольких соратников Пригожина.

"Что касается самого главаря ЧВК, я думаю, что нужно еще некоторое время подождать", - подчеркнул представитель украинской разведки.

Самолет, на котором якобы был Пригожин, разбился в России: что известно

23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer, на на борту которого якобы находился Пригожин. Также росСМИ утверждают, что якобы самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение, потому что его сбила местная ПВО.

В Росавиации утверждают, что якобы на борту находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ убить главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чтобы восстановить собственную власть после мятежа и отомстить за унижение.

По данным The New York Times, западные чиновники считают, что в самолете, на борту которого летел Пригожин, была взрывчатка.

В свою очередь спикер Минобороны США генерал Пэт Райдер заявил , что Пригожин, вероятнее всего, был убит. Но пока у ведомства нет информации, которая могла бы подтвердить сбивание самолета ракетой, поэтому эту информацию в Пентагоне считают неточной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к аварии самолета, на борту которого якобы находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Версия гибели Пригожина от пропагандистов

Отметим, что основной версией, которая обсуждается в мире по поводу гибели Пригожина, является его убийство по приказу лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина. В России же на официальном уровне, а также на прокремлевских ресурсах версия о причастности Путина и российских властей к гибели Пригожина отвергается и называется "враждебным вбросом" с целью посеять рознь и смуту внутри России.

Вместо этого продвигается версия о причастности иностранных спецслужб, которая, судя по всему, и станет официальной в РФ.

Как сообщают росСМИ, главной версией следствия является подрыв самолета, в котором находилось руководство "вагнеровцев".

По данным СМИ, именно в районе шасси самолета произошел взрыв. В результате якобы оторвало крыло, которое ударилось в стабилизатор. Поэтому борт начал набирать высоту, а затем резко пошел вниз.

При этом росСМИ акцентируют внимание на том, что хвостовая часть самолета упала в 5 километрах от фюзеляжа.