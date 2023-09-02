РФ передала Білорусі ядерну зброю, зняту з утилізації, - розвідка

РФ знімає утилізовані ядерні боєголовки для "Точки-У" і ядерні боєголовки, що перебувають на складах "Росатому", і передає їх у Білорусь.

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Про це заявив керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

За його словами, перші російські ядерні боєголовки були доставлені на територію Білорусі буквально кілька днів тому.

На думку Буданова, ризик застосування ядерної зброї з території Білорусі ― нульовий.

"Це велика геополітична гра. Який сенс розміщувати ядерну зброю у Білорусі? Коли росіяни кажуть, що це на противагу блоку НАТО, то який сенс ставити ядерну зброю на передовій лінії ― вона буде або знищена, або захоплена", - підкреслив очільник ГУР МО.

Він додав, що читав оригінали документів щодо результатів тренувань білорусів щодо поводження з ядерною зброєю.

"Досить негарні для Білорусі документи: російське 12-те головне управління, яке відповідає саме за ці засоби, написало, що за результатами тренувань із ядерними імітаторами для системи "Іскандер", які є в Білорусі у невеликій кількості, було визнано повну неготовність до експлуатації подібного озброєння.Водночас білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу "Точка-У" з дальністю до 120 кілометрів", - сказав Буданов.

Він зауважив, що ядерні боєголовки до "Точки-У" ще радянського виробництва і вони перебували на утилізації.

"Так-от, зараз у "Росатома" їх знімають з утилізації ― зі складів "Росатома", не військових арсеналів ― отримують, продовжують термін придатності рівно на 1 рік, просто написавши, що ще рік можна, і заганяють їх у Білорусь. Тобто, вони ще й вирішують питання утилізації", - наголосив Буданов

На його думку, вказаний фактор Росія також може використати для маніпуляцій та шантажу у Білорусі.

"Через рік росіяни скажуть: мовляв, термін придатності вийшов ― давайте щось робіть, або ми забираємо боєголовки", - припускає голова ГУР МО.

Він додав, що окрім боєголовок до "Точки-У" росіяни також розмістили на білоруській території ядерні бомби до літаків Су-24М.

Як наголосив Буданов, усе це є свідченням спроб Кремля грати у глобальну політичну гру.

"Це виключно такий засіб для підвищення ставок у великій геополітичній грі: Росія вірить, що вона досі в неї грає, а вона вже не грає ― це нею вже грають. Це останні потуги", - підкреслив очільник ГУР МО.

Ядерна зброя в Білорусі

Про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі російський диктатор Володимир Путін сказав наприкінці березня, зазначивши, що будівництво сховища завершиться 1 липня.

Приводом для цього він називав наміри Великої Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

25 травня очільники міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документи, які визначають порядок зберігання російської ядерної зброї. Тоді білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Росія вже почала перекидати зброю.

Своєю чергою Путін пізніше сказав, що ядерну зброю доставлять після 7-8 липня. Однак 16 червня він зазначив, що перші російські заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.

Розвідувальне управління Міноборони США не сумнівається в заяві президента РФ Володимира Путіна про те, що країна-агресорка перемістила першу партію тактичної ядерної зброї в Білорусь.