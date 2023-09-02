РФ передала Беларуси ядерное оружие, снятое с утилизации, - разведка

РФ снимает утилизированные ядерные боеголовки для "Точки-У" и находящиеся на складах "Росатома" ядерные боеголовки и передает их в Беларусь.

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Об этом заявил руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, первые российские ядерные боеголовки были доставлены на территорию Белоруссии буквально несколько дней назад.

По мнению Буданова, риск применения ядерного оружия с территории Беларуси нулевой.

"Это большая геополитическая игра. Какой смысл размещать ядерное оружие в Беларуси? Когда россияне говорят, что это в противовес блоку НАТО, то какой смысл ставить ядерное оружие на передовой линии - оно будет либо уничтожено, либо захвачено", - подчеркнул глава ГУР МО.

Он добавил, что читал оригиналы документов по результатам тренировок белорусов по обращению с ядерным оружием.

"Довольно некрасивые для Беларуси документы: российское 12-е главное управление, отвечающее именно за эти средства, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы "Искандер", которые есть в Беларуси в небольшом количестве, была признана полная неготовность к эксплуатации подобного вооружения. В то же время белорусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка-У" с дальностью до 120 километров", - сказал Буданов.

Он отметил, что ядерные боеголовки в "Точке-У" еще советского производства и они находились на утилизации.

"Так вот сейчас в "Росатома" их снимают с утилизации ― со складов "Росатома", не военных арсеналов ― получают, продлевают срок годности ровно на 1 год, просто написав, что еще год можно, и загоняют их в Беларусь", - подчеркнул Буданов.

По его мнению, указанный фактор Россия также может использовать для манипуляций и шантажа в Беларуси.

"Через год россияне скажут: мол, срок годности истек - давайте что-то делайте, или мы забираем боеголовки", - предполагает глава ГУР МО.

Он добавил, что кроме боеголовок к "Точке-У" россияне также разместили на белорусской территории ядерные бомбы к самолетам Су-24М.

Как отметил Буданов, все это свидетельствует о попытках Кремля играть в глобальную политическую игру.

"Это исключительно такое средство для повышения ставок в большой геополитической игре: Россия верит, что она до сих пор в нее играет, а она уже не играет - это ею уже играют. Это последние потуги", - подчеркнул глава ГУР МО.

Ядерное оружие в Беларуси

О планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси российский диктатор Владимир Путин сказал в конце марта, отметив, что строительство хранилища завершится 1 июля.

Поводом к этому он называл намерения Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном .

25 мая главы министерств обороны РФ и Белоруссии подписали документы, определяющие порядок хранения российского ядерного оружия. Тогда белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Россия уже начала перебрасывать оружие.

В свою очередь Путин позже сказал, что ядерное оружие будет доставлено после 7-8 июля. Однако 16 июня он отметил, что первые российские заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательное перемещение завершится к концу года.

Разведывательное управление Минобороны США не сомневается в заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что страна-агрессор переместила первую партию тактического ядерного оружия в Белоруссию.