РФ отменяет ратификацию соглашения о запрещении ядерных испытаний: в США отреагировали

Посол России в Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) заявил, что Москва отзовет свою ратификацию пакта. Вашингтон осудил этот шаг, расценив его как "угрозу глобальному нормативу".

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Михаил Ульянов, представитель Москвы, заявил в социальной сети X, ранее известной как Twitter, что Россия планирует отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Цель состоит в том, чтобы быть на равных с США, подписавших Договор, но не ратифицировавших его. Отзыв не означает намерения возобновить ядерные испытания", - сказал он.

Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний был принят в 1996 году.

Его подписали 185 стран и ратифицировали 170, в том числе три государства, владеющих ядерным оружием: Франция, Россия и Великобритания.

Чтобы вступить в силу, договор должны подписать и ратифицировать 44 государства-владельца ядерных технологий, восемь из которых этого еще не сделали, в частности Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, КНДР, Пакистан и США.

Как пишет издание, заявление Ульянова подогрело напряженность между Россией и Соединенными Штатами из-за вторжения Москвы в Украину и споров по контролю над вооружениями между крупнейшими ядерными державами мира.

Хотя Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали договор, они придерживаются моратория на испытание ядерного оружия, от которого, по их словам, не планируют отказываться.

"Мы обеспокоены комментариями посла Ульянова. Подобный шаг со стороны любого подписавшего соглашение государства без необходимости ставит под угрозу глобальный норматив, запрещающий проведение ядерных взрывов", – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента.

В нем говорится, что Вашингтон рассматривает план Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯВ как способ усилить давление на Соединенные Штаты и другие страны, чтобы они прекратили поставки оружия и другую помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии.

"Было бы глубоко грустно, если бы какое-либо государство, подписавшее ДВЗЯВ, пересмотрело свое решение о ратификации. РФ последовательно подтверждала свою решительную поддержку Договора с самого начала, помогая вести переговоры к нему на Конференции по разоружению, подписывая его в день его открытия для подписания 24 сентября 1996 года и ратифицируя его в июне 2000 года», - сказал исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд.

Выход России из договора может стать ударом по договору, поскольку, как и все остальные восемь государств, она является одной из стран "Приложения 2", которая должна ратифицировать его, чтобы он вступил в силу.

"Я надеюсь на продолжение тесного сотрудничества с Россией и всеми государствами, взявшими на себя обязательство создать мир, свободный от ядерных испытаний", - подчеркнул Флойд.

Заметим, заявление Ульянова прозвучало через день после того, как российский диктатор Владимир Путин на 20-м дискуссионном клубе "Валдай" сообщил, что РФ успешно завершила испытание ядерной крылатой ракеты "Буревестник" и межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Путин говорил о доктринальном применении Россией ядерного оружия то ли для ответного удара, то ли в ответ на угрозу существованию России и утверждал, что нет современной ситуации, которая угрожала бы существованию России.

Напомним, разведывательное управление Минобороны США не сомневается в заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что страна-агрессор переместила первую партию тактического ядерного оружия в Белоруссию.