Армія РФ відновила наступ біля Куп'янська: в ISW оцінили шанси окупантів

Армія країни-агресора РФ 6 жовтня відновила наступальні дії під Куп'янськом на Харківщині, проте деградовані угрупування не здатні вести повноцінні наступальні дії у цьому районі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські військові повідомляли про зниження активності російських окупантів під Куп'янськом протягом останніх тижнів. Але 6 жовтня речник Східної групи українських військ Ілля Євлаш заявив, що ворог відновив бойові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Російські військові блогери стверджують, що армія РФ розпочала наступ біля Синьківки (8 км на північний схід від Куп'янська) і веде інтенсивний обстріл траси Шевченкове-Куп'янськ. Один з блогерів навіть заявив про начебто "широкомасштабний" наступ, але згодом видалив цей допис.

В ISW звертають увагу на те, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов раніше повідомляв, що російські військові розгорнули частини новоствореної 25-ї загальновійськової армії на Куп'янському напрямку.

Як вважають аналітики ISW, відновлення російських наступальних операцій під Куп'янськом, ймовірно, має на меті відволікти увагу ЗСУ від інших ділянок фронту на півдні України.

"Однак 25-та загальновійськова армія була поспішно розгорнута до передбачуваної дати розгортання в грудні 2023 року та, ймовірно, має серйозну нестачу персоналу, погану підготовку або те й інше", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що натомість українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку і, як повідомляється, 6 жовтня просунулися на південь. Український Генштаб повідомив, що українські війська досягли успіху на схід від Андріївки (8 км на південний захід від Бахмута).

Раніше британська розвідка повідомляла, що із середини вересня країна-агресор РФ вперше відправила на фронт частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії. Попри це новий російський наступ найближчими тижнями малоймовірний.

Також за кілька кілометрів від села Роботине Запорізької області РФ додатково посилила 58-у загальновійськову армію додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ.