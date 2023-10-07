Армия РФ возобновила наступление возле Купянска: в ISW оценили шансы оккупантов

Армия страны-агрессора РФ 6 октября возобновила наступательные действия под Купянском в Харьковской области, однако деградированные группировки не способны вести полноценные наступательные действия в этом районе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские военные сообщали о снижении активности российских окупантов под Купянском в течение последних недель. Но 6 октября представитель Восточной группы украинских войск Илья Евлаш заявил, что враг возобновил боевые действия на Купянско-Лиманском направлении.

Российские военные блоггеры утверждают, что армия РФ начала наступление у Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) и ведет интенсивный обстрел трассы Шевченково-Купянск. Один из блоггеров даже заявил о якобы "широкомасштабном" наступлении, но впоследствии удалил это сообщение.

В ISW обращают внимание на то, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее сообщал, что российские военные развернули части новой 25-й общевойсковой армии на Купянском направлении.

Как считают аналитики ISW, возобновление российских наступательных операций под Купянском, вероятно, призвано отвлечь внимание ВСУ от других участков фронта на юге Украины.

"Однако 25-я общевойсковая армия была поспешно развернута до предполагаемой даты развертывания в декабре 2023 года и, вероятно, испытывает серьезную нехватку персонала, плохую подготовку или то и другое", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении и, как сообщается, 6 октября продвинулись на юг. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска преуспели к востоку от Андреевки (8 км к юго-западу от Бахмута).

Ранее британская разведка сообщала, что с середины сентября страна-агрессор РФ впервые отправила на фронт части своей новой 25 общевойсковой армии. Несмотря на это, новое российское наступление в ближайшие недели маловероятно.

Также в нескольких километрах от села Роботино Запорожской области РФ дополнительно усилила 58-ю общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями ВДВ.