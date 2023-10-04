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Россияне усиливают важные направления фронта штрафбатами - ISW
3 октября украинские войска продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области, атакуют позиции врага на Мелитопольском направлении. Чтобы удержаться на критических участках фронта, российские войска были усилены подразделениями "Шторм-Z".
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Из российских источников поступала информация о наземных атаках украинских сил вблизи городов Клищиевка (в 7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевка (в 10 км южнее Бахмута), а также на линии Копани-Роботино-Вербовое (от 11 до 18 км к юго-западу к юго-востоку от Орехова) на западе Запорожья.
ISW сообщает, что подразделения "Шторм-Z" состоят из примерно 100-150 человек, включая как подпадающих под санкции гражданских военнослужащих, так и российских солдат, находящихся под наказанием, и они интегрируются в ряды обычных военных подразделений России. Эти подразделения также расположены на наиболее уязвимых участках фронта.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Аналитики ссылаются на отчет Reuters, по данным которого Россия развернула не менее нескольких сотен личного состава в разных подразделениях "Шторм-Z". Отчет также указывает, что российские солдаты были переброшены в эти подразделения после совершения нарушений дисциплины, таких как неповиновение или потребление алкоголя.
По данным Reuters, подразделения "Шторм-Z" понесли серьезные потери, и один из солдат 237-го гвардейского десантно-штурмового полка (часть 76-й воздушно-десантной дивизии) сообщил, что его подразделение "Шторм-Z", составленное из 120 человек, потерявший почти всех своих бойцов, осталось всего 15 человек, после боевых действий под Бахмутом в июне 2023 года.
Аналитики отмечают, что Министерство обороны России никогда официально не подтверждало существование подразделений Шторм-Z, и первыми об их существовании сообщила аналитическая организация ISW в апреле 2023 года.
Напомним, ранее ISW писало, что вооруженные силы Украины вышли на линию российских окопов к западу от Вербового Запорожской области, а также, вероятно, совершили прорыв на линии Роботино-Вербовое.