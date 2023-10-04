Россияне усиливают важные направления фронта штрафбатами - ISW

3 октября украинские войска продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области, атакуют позиции врага на Мелитопольском направлении. Чтобы удержаться на критических участках фронта, российские войска были усилены подразделениями "Шторм-Z".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Из российских источников поступала информация о наземных атаках украинских сил вблизи городов Клищиевка (в 7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевка (в 10 км южнее Бахмута), а также на линии Копани-Роботино-Вербовое (от 11 до 18 км к юго-западу к юго-востоку от Орехова) на западе Запорожья.

ISW сообщает, что подразделения "Шторм-Z" состоят из примерно 100-150 человек, включая как подпадающих под санкции гражданских военнослужащих, так и российских солдат, находящихся под наказанием, и они интегрируются в ряды обычных военных подразделений России. Эти подразделения также расположены на наиболее уязвимых участках фронта.

Аналитики ссылаются на отчет Reuters, по данным которого Россия развернула не менее нескольких сотен личного состава в разных подразделениях "Шторм-Z". Отчет также указывает, что российские солдаты были переброшены в эти подразделения после совершения нарушений дисциплины, таких как неповиновение или потребление алкоголя.

По данным Reuters, подразделения "Шторм-Z" понесли серьезные потери, и один из солдат 237-го гвардейского десантно-штурмового полка (часть 76-й воздушно-десантной дивизии) сообщил, что его подразделение "Шторм-Z", составленное из 120 человек, потерявший почти всех своих бойцов, осталось всего 15 человек, после боевых действий под Бахмутом в июне 2023 года.

Аналитики отмечают, что Министерство обороны России никогда официально не подтверждало существование подразделений Шторм-Z, и первыми об их существовании сообщила аналитическая организация ISW в апреле 2023 года.

Напомним, ранее ISW писало, что вооруженные силы Украины вышли на линию российских окопов к западу от Вербового Запорожской области, а также, вероятно, совершили прорыв на линии Роботино-Вербовое.