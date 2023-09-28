ВСУ совершили прорыв на линии Роботино - Вербовое, - ISW

Вооруженные силы Украины вышли на линию российских окопов к западу от Вербового Запорожской области, а также, вероятно, совершили прорыв на линии Роботино-Вербовое.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские войска 27 сентября продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова).

Геолокационные кадры, опубликованные 26 сентября, показывают, как российский беспилотник наносит удар по украинской пехоте в траншее к западу от Вербового, а использование россиянами беспилотников для борьбы с украинскими военными указывает на то, что российские силы, вероятно, больше не присутствуют на линии траншеи длиной примерно один километр.

Также оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов 26 сентября заявил, что, по меньшей мере, четыре украинских роты ворвались на позиции россиян на линии Роботино - Вербовое после того, как сначала произвели массированный артиллерийский обстрел.

Российский военный блоггер, критикующий Минобороны России, ответил Рогову и заявил, что украинские войска уже прошли минные поля и противотанковые "зубы дракона" на линии Роботине-Вербово и что украинские силы рано или поздно совершили бы такие атаки.

Командующий Украинской Таврической группой войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Запорожском оперативном направлении "будут хорошие новости" и отметил, что украинские войска уверенно продвигаются, но не предоставил дополнительной информации.

В свою очередь, Минобороны страны-агрессора РФ 27 сентября заявило, что российские силы отразили все украинские атаки вблизи Вербового и что украинские силы не достигли ни одного прорыва в западной части Запорожской области.

Отметим, аналитики ISW сообщили, что украинская бронетехника уже действует по последней линии российской обороны в Запорожской области, что является важным признаком прогресса в украинском контрнаступлении.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные прорвали оборону российской оккупационной армии возле села Вербовое в Запорожской области и продолжают движение вперед.