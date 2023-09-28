ЗСУ здійснили прорив на лінії Роботине - Вербове, - ISW

Збройні сили України вийшли на лінію російських окопів на захід від Вербового Запорізької області, а також, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські війська 27 вересня продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова). Геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, як російський безпілотник завдає удару по українській піхоті в траншеї на захід від Вербового, а використання росіянами безпілотників для боротьби з українськими військовими вказує на те, що російські сили, ймовірно, більше не присутні на лінії траншеї довжиною приблизно один кілометр.

Також окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 26 вересня заявив, що щонайменше чотири українські роти увірвалися на позиції росіян на лінії Роботине - Вербове після того, як спочатку провели масований артилерійський обстріл.

Російський військовий блогер, який критикує Міноборони Росії, відповів Рогову і заявив, що українські війська вже пройшли мінні поля та протитанкові "зуби дракона" на лінії Роботине-Вербове і що українські сили рано чи пізно здійснили б такі атаки.

Командувач Української Таврійської групи військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що на Запорізькому оперативному напрямку "будуть хороші новини" і зазначив, що українські війська впевнено просуваються, але не надав додаткової інформації.

Натомість Міноборони країни-агресора РФ 27 вересня заявило, що російські сили відбили всі українські атаки поблизу Вербового і що українські сили не досягли жодного прориву в західній частині Запорізької області.

Зауважимо, аналітики ISW повідомили, що українська бронетехніка вже діє за останньою лінією російської оборони у Запорізькій області, що є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові прорвали оборону російської окупаційної армії біля села Вербове у Запорізькій області та продовжують рух вперед.