Зламали "зуби дракона". Бронетехніка ЗСУ перетнула останню лінію оборони армії РФ у Запорізькій області, - ISW

Українська бронетехніка вже діє за останньою лінією російської оборони у Запорізькій області, що є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 21 вересня, видно, що українська бронетехніка просунулась на південь від російських протитанкових ровів і так званих "зубів дракона", які є частиною трирівневої оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від села Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Як підкреслюють аналітики, це перший зафіксований випадок використання бронетехніки Силами оборони України поза межами російської трирівневої оборони.

В ISW зауважили, що така здатність ЗСУ проривати оборону ворога є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі.

"Присутність української бронетехніки за кінцевою лінією нинішньої російської оборони вказує на те, що українці достатньо убезпечили свій прорив перших двох ліній цього шару, щоб провести техніку через пролом", - зауважують в ISW.

Там додають, що ЗСУ, ймовірно, придушили російську артилерію та інші протитанкові системи у цьому районі настільки, щоб просунути свою техніку вперед.

Російські війська, які наразі обороняються в західній частині Запорізької області, не змогли перешкодити українським військам поступово, але впевнено просуватися вперед з середини серпня, констатують аналітики.

Вони постійно спостерігають за повільним, але регулярним просуванням українських військ на цій ділянці фронту, незважаючи на те, що російські військові перекидають сюди частини відносно елітних підрозділів для посилення своїх оборонних операцій.

Раніше повідомлялося, що українські війська прорвали першу лінію оборони Росії в Запорізькій області після кількох тижнів копіткого розмінування й очікують швидшого просування надалі. Однак основні битви ще попереду, оскільки росіяни підтягують резерви на цю ділянку фронту.

Британська розвідка повідомляла, що за кілька кілометрів від села Роботине Запорізької області РФ додатково посилила 58-у загальновійськову армію додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ.

Також британська розвідка повідомляла, що, намагаючись стримати контрнаступ ЗСУ, країна-агресор РФ терміново перекинула на Луганський напрямок новосформовану 25-ту армію.