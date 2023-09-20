Зеленський відповів, чи можуть ЗСУ здійснити великий прорив до кінця року

Українські військові матимуть більше успіху в контрнаступі до кінця року. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю CNN.

На питання про те, чи можливий великий прорив у контрнаступі цьогоріч, Зеленський сказав:

"Думаю, насправді, ніхто не знає. Але я думаю, що ми матимемо більше успіху".

За словами президента, він, як і раніше, зосереджується на отриманні від США більшої кількості ракет великої дальності. Як зауважив Зеленський, ці снаряди потрібні не для атак по Росії, а для підтримки бойових можливостей. А відсутність ATACMS призведе до "більших втрат на полі бою та в інших місцях".

Крім того, він підтвердив потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, додавши, що вони необхідні для захисту цивільних районів.

Контрнаступ ЗСУ: як просуваються українські військові

Потенційний контрнаступ України обговорювався в ЗМІ протягом кількох місяців. Наприкінці березня тодішній міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

На початку червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові перейшли до контрнаступальних дій. Протягом того місяця повідомлялося про деокупацію девʼяти населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Ще одне село було звільнено в липні та два (Урожайне й Роботине) – в серпні. Днями повідомлялося про деокупацію частини Опитного, а також про взяття Андріївки та Кліщіївки на Донеччині.

Очільник держави в червні говорив, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звертав увагу, що росіяни протягом місяців будували кілька ліній оборони, тому це уповільнює просування українських сил.