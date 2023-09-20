Зеленский ответил, могут ли ВСУ совершить большой прорыв до конца года

Украинские военные будут иметь больше успеха в контрнаступлении до конца года. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

На вопрос о том, возможен ли большой прорыв в контрнаступлении в этом году, Зеленский сказал:

"Думаю, на самом деле, никто не знает. Но я думаю, что у нас будет больше успеха".

По словам президента, он по-прежнему сосредотачивается на получении от США большего количества ракет большой дальности. Как отметил Зеленский, эти снаряды нужны не для атак по России, а для поддержки боевых возможностей. А отсутствие ATACMS приведет к "большим потерям на поле боя и в других местах".

Кроме того, он подтвердил необходимость большего количества систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, добавив, что они необходимы для защиты гражданских районов.

Контрнаступление ВСУ: как продвигаются украинские военные

Потенциальное контрнаступление Украины обсуждалось в СМИ в течение нескольких месяцев. В конце марта тогдашний министр обороны Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае по разным направлениям.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.

В начале июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные перешли к контрнаступательным действиям. В течение месяца сообщалось о деоккупации девяти населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Еще одно село было освобождено в июле и два (Урожайное и Работино) – в августе. На днях сообщалось о деоккупации части Опытного, а также о взятии Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

Глава государства в июне говорил, что контрнаступление происходит нелегко ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обращал внимание, что россияне в течение месяцев строили несколько линий обороны, поэтому это замедляет продвижение украинских сил.