Украинские войска освободили Клещиевку под Бахмутом

Украинские войска зачистили от российских оккупантов село Клищиевка Бахмутской общины. Об этом сообщил в Telegram-канале командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

В освобождении населенного пункта принимали участие бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск, 5-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск, а также объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють".

Ранее в воскресенье в сети появилось видео с украинскими военными, которые на фоне характерной узнаваемой церкви в Клищиевке объявили об освобождении села. Его также добавил к сообщению Сырский.

"Особо отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, знаменитая 95-я и Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лють". Клещиевка! Молодцы!" – отреагировал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Напомним также, что на днях Украина отбила и соседнее малое село Андреевка. Впрочем, судя по опубликованным видео, в нем не осталось не только ни одного жителя, но и ни одного здания.

Как и Андреевка, Клещиевка до админреформы 2020 года относилась к Ивановскому (до декоммунизации 2016 года - Красненскому) сельсовету. Последняя официально считается оккупированной Россией с 24 января 2023 года.

Отметим, что на начало 2022 года Госслужба статистики оценивала население Клещиевки в 366 человек. Перепись же 2001 года зафиксировала там 512 человек.