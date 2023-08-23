Под Бахмутом погиб депутат Киевсовета, бывший соратником Яроша

Депутат Киевского городского совета от “Европейской солидарности” Сергей Ильницкий погиб во время боев в Донецкой области. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Друг Сокол, как же так... У нас было столько планов - и по реабилитации раненых, и по беспилотникам... Большая потеря для всех нас. Воевал за наш украинский Донбасс еще с 2014 года - там и погиб, на Донбассе, под Курдюмовкой... Герой! P.S. Тело эвакуировали. Прощание будет в Киеве. Сергей достойно представлял столицу там, где сегодня бьется сердце Украины... и обливается кровью", - написал он.

Как сообщается на сайте Киевсовета, Ильницкий трагически погиб 22 августа. Отмечено, что мэр Виталий Кличко и депутатский корпус горсовета выражают искренние соболезнования семье и собратьям погибшего.

Ильницкий был командиром отряда "Юг" Украинской добровольческой армии в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, имел звание полковника. В этом году был назначен заместителем командующего УДА Дмитрия Яроша, известного также как основатель организаций "Правый сектор" и "Тризуб" имени Степана Бандеры.

Погибший был и одним из учредителей вместе с Ярошем и членом правления общественной организации "ДІЯ" (Государственная инициатива Яроша), помогающей подразделениям ВСУ, военным администрациям и добровольческим формированиям, а также секретарем координационного совета ветеранов и волонтеров при национальном форуме "Трансформация Украины".

Являлся помощником Яроша как депутата Верховной Рады VIII созыва (2014-2019) от одномандатного округа №39 (Днепропетровская область). На парламентских выборах 2019 года баллотировался по списку партии "Голос", равно как и его соратник Андрей Шараскин, однако не прошел (при этом сам Шараскин, бывший 20-м номером в партсписке, впоследствии заменил в Раде лидера списка - Святослава Вакарчука, который решил добровольно сложить полномочия).

Родился Ильницкий 20 мая 1970 года в Киеве. Был женат и имел двоих детей. Незадолго до начала полномасштабного вторжения, 22 января 2022 года, президент Владимир Зеленский наградил его орденом "За заслуги" III степени.

Отметим, что в районе поселка Курдюмовка и соседних сел Андреевка и Клещиевка, расположенных на южном фланге относительно Бахмута, украинским войскам в ходе контрнаступления летом удалось оттеснить оккупантов, освободив около 50 квадратных километров территории. Однако ни один из захваченных россиянами населенных пунктов на этом направлении пока не освобожден.

Напомним также, что в апреле на фронте погиб бывший депутат Рады Олег Барна, известный своим эксцентричным поведением, в частности, попыткой вынести тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка с трибуны парламента во время его выступления в декабре 2015 года.