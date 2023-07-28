На войне погиб украинский видеооператор Максим Шварцман

Фотокорреспондент и видеооператор из Черновцов Максим Шварцман погиб, защищая Украину от российских захватчиков.

Об этом в Facebook сообщила его супруга Марина Шварцман.

Церемония прощания с военным состоится 29 июля в 11:00 на Аллее Славы Центрального кладбища Черновцов.

"У войны есть особый вид пыток для ожидающих... Я своего Защитника дождалась. Теперь он будет защищать нас с неба", - написала Марина Шварцма.

Максим Шварцман в первые дни полномасштабного вторжения присоединился к территориальной обороне. После отправился на фронт.

Он работал телеоператором на местных телеканалах, в том числе на "Суспільному". До 24 февраля защитник работал в информационном агентстве АСС. В издании уточняют, что Шварцман погиб 15 июля в Донецкой области.