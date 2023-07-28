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На войне погиб украинский видеооператор Максим Шварцман
Фотокорреспондент и видеооператор из Черновцов Максим Шварцман погиб, защищая Украину от российских захватчиков.
Об этом в Facebook сообщила его супруга Марина Шварцман.
Церемония прощания с военным состоится 29 июля в 11:00 на Аллее Славы Центрального кладбища Черновцов.
"У войны есть особый вид пыток для ожидающих... Я своего Защитника дождалась. Теперь он будет защищать нас с неба", - написала Марина Шварцма.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Максим Шварцман в первые дни полномасштабного вторжения присоединился к территориальной обороне. После отправился на фронт.
Он работал телеоператором на местных телеканалах, в том числе на "Суспільному". До 24 февраля защитник работал в информационном агентстве АСС. В издании уточняют, что Шварцман погиб 15 июля в Донецкой области.