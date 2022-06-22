На фронте погиб гендиректор издательства и журналист Владимир Чеповой

На фронте погиб генеральный директор издательства "Блиц-инфо" и шеф-редактор журнала "Бизнес" Владимир Чеповой, защищавший Украину от российских оккупантов.

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Об этом сообщила спикер заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Людмила Шикота в Facebook.

"Сегодня подтвердили, что в бою погиб Генеральный директор издательства "Блиц-инфо", шеф-редактор журнала "Бизнес", автор проекта "Бизнес 100". Энергичный, веселый, активный Владимир Чеповой. Такой инициативный, открытый, такой живой всегда", – написала Шикота.

Его смерть также подтвердила народный депутат Ирина Геращенко.

"В бою погиб Владимир Чеповой. Всю жизнь он был в журналистике и издательском бизнесе, создал немало успешных медиа-проектов. Я не знала, что с началом вторжения он, как и тысячи других мужчин, взял в руки оружие и защищал страну. Эта страшная война по-новому открывает людей, которых знал много лет", - подчеркнула нардеп.

Отмечается, что Владимир Чеповой ушел на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня. Тело идентифицировали только 21 июня.

Как сообщили в Национальном союзе журналистов, Чеповой - уже 34-й медийщик, погибший в 2022 году.

Напомним, 3 апреля стало известно, что оккупанты похитили главного редактора издания "Новая Каховка Сити" Александра Гунько. Также на редакционную почту издания ранее поступало письмо с предложением сотрудничества и призывом освещать события "правильно".

В частности, с 24 февраля российская армия совершила 280 преступлений против журналистов и медиа в Украине. От агрессии РФ пострадали как украинские, так и иностранные журналисты.