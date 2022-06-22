На фронті загинув гендиректор видавництва та журналіст Володимир Чеповий

На фронті загинув генеральний директор видавництва "Бліц-інфо" та шеф-редактор журналу "Бізнес" Володимир Чеповий, який захищав Україну від російських окупантів.

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Про це повідомила речниця заступника голови Київської міської державної адміністрації Людмила Шикота у Facebook.

"Сьогодні підтвердили, що в бою загинув Генеральний директор видавництва "Бліц-інфо", шеф-редактор журналу "Бізнес", автор проекту "Бізнес 100". Енергійний, веселий, активний Владимир Чеповой. Такий ініціативний, відкритий, такий живий завжди", - написала Шикота.

Його смерть також підтвердила народний депутат Ірина Геращенко.

"В бою загинув Володимир Чеповий. Все життя він був в журналістиці і видавничому бізнесі, створив чимало успішних медіа-проєктів. Я не знала, що з початком вторгнення він, як тисячі інших чоловіків, взяв в руки зброю і захищав країну. Ця страшна війна по новому відкриває людей, яких знав багато років", - наголосила нардеп.

Зазначається, що Володимир Чеповий пішов на фронт добровольцем ТРО і загинув у перші тижні червня. Тіло ідентифікували лише 21 червня.

Як повідомили у Національній спілці журналістів, Чеповий - уже 34-тий медійник, який загинув у 2022 році.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що окупанти викрали головного редактора видання “Нова Каховка Сіті” Олександра Гунька. Також на редакційну пошту видання раніше надходив лист із пропозицією співпраці та закликом висвітлювати події "правильно".

Зокрема, з 24 лютого російська армія скоїла 280 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Від агресії РФ постраждали як українські, так і іноземні журналісти.