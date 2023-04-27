Из-за российских обстрелов в Херсоне погиб продюсер издания La Repubblica

В Херсоне из-за российских обстрелов района Антоновского моста погиб украинский продюсер итальянского издания La Repubblica Богдан Битик.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко написал в телеграм-канале.

"Ежедневные жертвы и потери на всех фронтах - военном, информационном, культурном, гражданском из-за российской агрессии. В Херсоне в результате российских обстрелов района Антоновского моста погиб украинский продюсер итальянского издания La Repubblica Богдан Битик. Итальянский журналист издания Коррадо Дзунино был ранен", - написал министр.

Ткаченко отметил, что Богдан Битик стал 54-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии. Он добавил, что за каждое преступление страна-террорист должна понести наказание.

"Светлая память всем журналистам, которые, выполняя свой профессиональный и моральный долг, погибли от рук оккупанта", - говорится в сообщении Ткаченко.

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 26 апреля 65 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона - враг обстрелял город 10 раз.